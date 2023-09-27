「112年台灣稻米達人冠軍賽」日前落幕，台中市霧峰區農會輔導農友周金河（中）獲選「台灣有機米組」10大優質稻米達人之一。（農友周金河提供／潘虹恩台中傳真）

台中市霧峰區農會輔導農友周金河（中）獲選「112年台灣稻米達人冠軍賽」的「台灣有機米組」10大優質稻米達人之一，家人陪同北上頒獎，開心合影。（農友周金河提供／潘虹恩台中傳真）

「112年台灣稻米達人冠軍賽」日前落幕，台中市霧峰區農友周金河以「台南16號米」參選，經過層層關卡，獲選「台灣有機米組」10大優質稻米達人之一。（農友周金河提供／潘虹恩台中傳真）

「112年台灣稻米達人冠軍賽」日前落幕，台中市霧峰區農會輔導的農友周金河以「台南16號米」參選，經過層層關卡，獲選「台灣有機米組」10大優質稻米達人之一；務農逾65年的他表示，靠著一年年累積的經驗與用心照顧，終於有機會獲選，「是一生的榮耀」。

農業部農糧署「台灣稻米達人冠軍賽」可說是台灣稻米界最高榮譽的賽事，此次分為「台灣好米組」與「台灣有機米組」，全國共有822位農友參賽，僅有75位入圍全國賽，經過稻穀容重量、糙（白）米品質規格、粗蛋白檢測、糙米外觀、感官評鑑等5道關卡，2組各會選出前10大全國栽培技術最精湛的稻米達人。

周金河表示，他從國中畢業後就回到家中和父母一起種田，至今已種稻逾65年。早期種田為了生活，不是很優渥但是能生活，有時南部收成比較早，還會到南部協助收成賺取外快，日子一天一天過，水稻也一路種到現在。

他分享，台南16號是台農67號和日本越光米交配種出的，因為稻米稻稈細，常常風一吹、下雨就倒一片，授粉時平均溫度若低於20度就容易變成空包彈，種植到收成如何都看天氣，「真的是看天吃飯」，不過要比賽就要用心，為了照顧稻米，1天都要巡田2至3次以上，也被妻子說顧稻米就像顧孩子，過程當然是辛苦，但是習慣也就好了。

周金河表示，之前曾獲霧峰區的績優獎，今年則獲得霧峰區稻米冠軍，有機會進軍全國。這次入選10大稻米達人，上台頒獎時，達人上台一字排開許多都是年輕人，他還被問現在還在種田嗎？其實他也是平常沒事就做做看，首次入選全國10大優質稻米達人，非常高興，「是一生的榮耀」，也是65年多來經驗的累積。