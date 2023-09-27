港星李麗珍以電影《蜜桃成熟時》成為許多人的女神，在走紅後也慢慢將衣服穿回來，之後更獲得金馬影后的肯定。57歲的李麗珍花了半年甩肉9公斤，最近與同齡好友溫碧霞出席電影《我們的十八歲》首映，2位凍齡女神站一起相當養眼；但不少網友認為李麗珍更勝溫碧霞，輕抹淡妝就很美。

李麗珍與溫碧霞自17歲就因拍電影相識，兩人也剛好同齡，不僅玩在一起，還有一起住過，近期又有機會共同演出電影《我們的十八歲》，相當難得；兩人昨（26日）現身電影首映會，李麗珍穿了一身湖水綠洋裝，溫碧霞則是一套低胸紅色禮服，2位一登場就是鎂光燈焦點。

首映會中李麗珍透露自己從3月開始減肥，她說為了拍戲下定決心瘦下來，半年目前瘦了9公斤，全靠運動和飲食控制，而溫碧霞也直言「見到妳以前的樣子」；不過，許多眼尖網友注意到，同樣是57歲但兩人臉蛋差很大，李麗珍雖然只上淡妝，膚況和狀態都保養很好，但溫碧霞隨著年紀卻越來越濃妝，看不清她真實五官，難免讓人聯想「她應該老了」。

李麗珍即便57歲狀態還是維持得很好，她與前夫許願的女兒許椅蓉，也承襲她的女神基因，越大越漂亮，經常在社群分享近況，出眾外貌加上好身材根本能直接出道；但李麗珍曾透露，女兒並不想踏入演藝圈，只想過平凡人生活。