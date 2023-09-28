今(28)天就是教師節，也是至聖先師孔子的誕辰紀念日。《街頭大聲公》教師節特企，前進西門町進行「求學階段，令你印象最深刻的老師」街訪。巧遇人氣遊戲實況主Qi黃帝，他向《中時新聞網》分享「國中男老師很私心的對我有『課後輔導』的劇情，懷疑他的性向。」

獨/懷疑國中老師性向！ 網紅黃帝曝「課後輔導」謎樣劇情：奇怪小房間

談及國中老師，黃帝表示，「每次放學都會把我留下來，特別要我念ABCD，因為我到國中還不會從A念到Z，而老師對我特別嚴苛，很私心的那種，懷疑他會不會是GAY?」黃帝進一步說，「老師幫我課後輔導，很細心、很希望我可以把A到Z背完，不過他人真的很好啦！」

人氣遊戲實況主Qi黃帝懷疑國中老師性向。（游定剛拍攝）

雖然老師沒有任何肢體接觸，不過黃帝說，「但他講得內容，讓我覺得他喜歡我。」老師有何印象深刻舉動?黃帝舉例，「老師會說，『如果你把A到Z背完，晚上的話...會給你一些獎勵。』」黃帝表情充滿疑惑的回答老師，「哇！謝謝老師。」

回憶校園生活，黃帝笑說，「我始終沒有把A到Z背完過，有天想回去問國中老師，當年的獎勵是什麼?不過，老師可能會把我帶到奇怪的小房間，哈哈哈！」