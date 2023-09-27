北市南港區去年8月發生住宅竊盜，李姓竊賊擔心被認出是富商孫女的助理，心虛推倒88歲吳翁，帶著白銀逃離現場，警方循線逮捕竊賊，士林地檢署日前偵結，認李嫌竊盜因防護贓物而脫免逮捕，當場施以強暴脅迫，依強盜罪起提起公訴。

38歲李嫌是富商孫女的助理，時常代為保管鑰匙，去年8月21日下午，李誤以為屋內無人，不料行竊過程失風，富商返回屋內，見屋內多一個陌生人，李嫌為避免被認出，立刻逃逸，過程中推倒富商，將富商手臂反折，從窗戶跳窗逃跑，社區保全聞聲協助報警，清點後發現藏在床下的37塊白銀（市價約68萬）不翼而飛。

吳而受有暈眩、右側肩膀拉挫傷、下 背痛、疑腰椎滑脫等傷害。李嫌辯稱「我是要讓別人誤以為我有在上開地點上班，我搭電梯到8樓後，就走逃生梯去2樓，朋友打電話給我一起去林口，我從逃生梯1樓爬窗出去，是要讓別人誤以為我沒有離開社區，我曾經搭載過證人去淡水拿本案行李箱，我沒有幫忙搬，但我不確定當時有無碰到行李箱」，後來改稱「到達8樓後旋即下樓，再返回停車場繼續運送貨物」檢察官認定，李嫌有違常情，不足採信。

警方根據監視器，查出富商「飼老鼠咬布袋」，持搜索票逮捕李嫌，並起出11萬4000元，李嫌否認犯案，檢察官依證據認定犯罪事實明確，依準強盜罪提起公訴。