許多人沒有另一半卻又想要和人溫存時，可能會找人約炮。一位女子近日發現，許多男生約炮的穿搭都是無袖球衣和球褲，讓她感到相當不解，因此決定上網詢問其他人的意見。對此，有人一針見血分析，「因為約妳穿那樣就夠」，另外也有過來人分享，那些男生有可能以打球為名卻行約炮之實，所以才會穿著球衣出門。

原PO在Dcard發文表示，她最近發現男生約炮時，都會特別穿無袖球衣加上球褲，而且不是只有一個男生這樣穿搭，而是遇到許多案例，讓她忍不住好奇發問，「請問有人能夠幫我解答～為什麼男生約跑喜歡穿球衣搭配球褲的原因嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「可能妳長得像籃球」、「因為約妳穿那樣就夠」、「約了隨便的你，就隨便穿穿囉」、「約兩顆籃球不穿球衣要穿什麼，打球啊站長」、「反正等等就脫了」、「因為他不在意跟妳約會的穿著」、「方便脫，而且目的性明確就是要跟妳壞壞，也不需要太多打扮」。

有過來人則分享，「因為要跟老婆或女朋友說，我要去打籃球（親身經歷），最後還是被我發現，為什麼會發現？因為車上的行車記錄器剛好錄到別人車禍的過程，所以就要去找片段～找完無聊就開始隨便亂翻，就發現跟我說打球的那天，是帶著年輕妹妹去開房，重點是他們還特別開到球場拍照給我看，拍完就開走了，超逗」。