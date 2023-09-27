杭州亞運羽球賽程28日登場，大會27日公布籤表，中華男、女團都沒抽到長籤，首輪16強都要出賽，不過預料應可順利拿下，只是獲勝後8強女團就要碰上日本，男團則要挑戰地主大陸。

本屆亞運羽球男團13隊參賽，抽籤後地主大陸、印尼跟印度抽到長籤、16強階段輪空，大陸以逸待勞等待中華、馬爾地夫之間的勝方。

中華羽球男團曾在2014、2018連兩屆亞運獲得銅牌，本屆由周天成領軍，加上王子維、男雙組合李洋／王齊麟等好手，首輪對馬爾地夫問題不大。

杭州亞運羽球女團11隊參賽，中華羽球女團由一姐戴資穎領銜未抽到首輪輪空的長籤，16強賽迎戰香港，期待順利通過考驗。

亞運前戴資穎在香港羽球公開賽首輪手傷退賽，所幸並無大礙，她也努力調整狀態，抵達杭州後也透過IG限時動態和球迷分享近況，正面期待賽事到來。

中華隊過去在亞運累積1金1銀6銅，唯一的金牌是2018年雅加達亞運戴資穎於女單斬獲，周天成則在上屆亞運男單收下銀牌。