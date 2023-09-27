小彤今天過生日。（馬可孛羅公關提供）

去年一口氣推出《我在時間的盡頭，守候你》等4本著作，成功復出文壇的愛情天后小彤今（27日）過生日，最好的禮物就是在今年奔波日本五趟後，終於以日幣1.15億元（約2400萬元台幣）在品川區目黑川旁買下心儀的房子；本月初她從東京返台後停留不到48小時，又帶媽媽前往沖繩進行天5天4夜的孝親之旅，小彤在母難日這天有感而發表示：「賺再多錢，我媽媽永遠是第一個該享受的人。」

小彤這一路從開補習班、寫書、開公關公司和醫美診所，累積了「三代財富自由」的經濟實力，但她永遠忘不了小時候家裡負債、媽媽只能吃剩菜剩飯的往事，因此上月底，她和先生赴日本買房後，原本可乾脆從羽田機場直飛沖繩，但她擔心媽媽獨自飛行會害怕，堅持先回台南接媽媽北上，母女倆再一起出發。

也許是因為孝心帶來好運，她們搭機時就遇上「金城武等級」的帥哥空服員，小彤說：「這是我搭飛機以來，見過最帥的空少，飛機起飛降落時，他坐在我們正對面，我媽和他近距離四目對望，非常害羞，我媽還問人家『會不會緊張』？」事後小彤還笑媽媽：「你這真是史上最爛的搭訕，他會緊張要怎麼做空少啊？」

小彤個性海派、溫暖，幾年前她和先生去沖繩時，吃到一家老奶奶經營的麵店，口味完全不輸大排長龍的連鎖拉麵店，生意卻門可羅雀，於是她將這段遊記寫在知名的沖繩旅遊社團「彭大家族」，引起熱烈迴響，之後再去店內已門庭若市。這回是疫情後初訪，小彤說：「還是有客人，但生意沒那麼好了，老奶奶也沒有在掌櫃了，希望她好好的。」根據小彤的觀察，疫情應該帶給沖繩不少衝擊，知名的「美國村」很多店面都消失，連地標摩天輪也拆除了。

整趟旅行堪稱完美，雖然先生沒有同行，但小彤和媽媽玩得很開心，唯獨在回程時，發生一件讓她「7pupu」的事：就是在機場伴手禮區買的沖繩花生豆腐，入關時被海關扣下，結果一到候機室，卻看到免稅店在販售一模一樣的豆腐禮盒，後來才知道入關前買的豆腐「放行李箱托運可以，手提不行」，小彤除了認賠也只能自嘲：「看來是我被吃豆腐了。」