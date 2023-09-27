近年來國內詐騙案件愈加猖獗，包括假網拍、假投資，以及許多綠營人物被控牽涉其中的im.B詐騙案，還有多起國人遭海外高薪工作騙去柬埔寨詐團等案件。國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯今(27日) 砲轟民進黨與詐騙零距離，並提出反詐騙政見，主張溯源嚴懲詐騙，兩岸共打犯罪，NCC、數位部加強監督和詐欺刑責提高。

徐巧芯今在臉書發文指出，根據內政部統計，2022年，全台查獲詐騙共1628案，嫌犯1.5萬人，查扣不法所得22億元，但是算上那些討不回來的，全民財損估計超過73億元！各類詐騙手法中，假網拍案量第一，但是假投資損失最慘，估計超過34億元。

徐巧芯指出，更怵目驚心的是，詐騙猖獗，每況愈下！四年前，全台全年3.4萬人受騙，去年已經增加到5.3萬人。單論網路詐騙，2018年，全台全年8593人受騙，到了2022年，被害人數已經超過1.3萬人，暴增六成；2018年，財損約4.7億元，短短4年，財損已經超過20億元，增加四倍！

徐巧芯痛批，民眾看到的是早在2016年，警政署就稱奉總統指示，成立「打擊詐欺犯罪中心」，但沒用！2022年，行政院長蘇貞昌又主導，結合NCC、金管會、內政部、法務部組成「打詐國家隊」，還是沒用！2023年行政院長陳建仁再推「打詐行動綱領1.5」，結果什麼成果都還沒達成，先編9.8億元整修設備廠地，再編1.1億元增補臨時人力，然後再花6500萬元宣導防詐，強調：「這次玩真的！」什麼意思啊？難道之前都玩假的？然後民眾還看到的是，搞詐騙的，搭配搞洗錢的，這些年「事業」蒸蒸日上，招待所高朋滿座，行政院副院長也是座上賓；府院黨政通人和，執政黨大立委爽用免錢車；警檢調直達天聽，出事要跑路，被海關通報了都走得掉。

徐巧芯也拋出反詐騙的５項政見，主張「溯源嚴懲詐騙，兩岸共打犯罪」:「一、詐欺相關刑度提高」。例如刑法339條：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金」，我主張加重刑期到7年、提高罰金到100萬元，以此類推。詐騙涉及組織犯罪，首謀刑度也要修法加重。

「二、 數發部加強監管」。目前第三方支付平台業交易規模20億元以下歸數位部管理，但估計1.4萬家業者，每年只抽查10家。必須立刻提高至少10倍！每年至少抽查100家，並提高資本門檻，強化申設審查。

「三、 NCC加強監管」。今年一到三月，超過百萬支國內電信漫遊門號被賣出，其中大多數淪為詐騙工具，刑事局也曾查獲有業者以每則簡訊1.2元，發送千萬封詐騙簡訊，狠撈超過2,000萬元。NCC必須加強監管、查核，與認證機制，我也主張修法，將明知受託發送簡訊為詐欺訊息，仍勾結詐團的業者視為共犯。

「四、 恢復並擴大兩岸跨第三地共打犯罪」。中華民國和柬埔寨沒有邦交，難以要求柬埔寨回應請求，但中華人民共和國有。2022年，中華人民共和國駐柬大使館就致信在柬台灣人，稱：「台灣同胞就是中國公民，維護台胞的合法權益，是中國駐外使領館的職責所在」，未來應該尋求建立合作模式，而非由陸方單方面主張行動。我理解，這牽涉複雜的兩岸關係，但保護國人，捍衛正義，方向是正確的，就該努力排除萬難。

「五、 恢復兩岸罪贓協處專責小組運作」。兩岸罪贓協處專責小組自2013年起至2017年，透過兩岸司法互助協議管道，返還6件詐騙台灣民眾所得的贓款，共約1,442萬餘元，未來也應儘速恢復運作，進而擴大合作，加強量能。

徐巧芯喊話，「請支持我進國會，請支持政黨輪替，我們才有機會，撥亂反正。」