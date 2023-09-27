據大陸官媒新華社報導，中共中央政治局今天（9月27日）召開會議，審議《關於二十屆中央第一輪巡視情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，從巡視看，國有企業、金融、體育等領域存在一些問題。會議認為，二十屆中央第一輪巡視，釋放了全面從嚴治黨永遠在路上、黨的自我革命永遠在路上的鮮明信號。

會議指出，從巡視看，國有企業、金融、體育領域黨的建設、全面從嚴治黨得到加強，各項工作取得新成效，但也存在一些問題。要把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍傳導下去、一貫到底，督促被巡視黨組織特別是主要負責同志切實擔起責任，從嚴從實抓好整改，把巡視整改與學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育結合起來，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」。

會議強調，要以巡視整改為契機，進一步加強黨的全面領導，督促被巡視黨組織提高政治站位，認真履行黨中央賦予的職責使命，不斷增強國有企業核心功能和核心競爭力，夯實中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎，加大金融企業服務實體經濟和國家戰略力度，推動高質量發展。要統籌發展和安全，樹牢底線思維、極限思維，採取有力措施防範化解重大風險，牢牢守住安全底線。

會議指出，要推動全面從嚴治黨向縱深發展，壓緊壓實黨委（黨組）書記第一責任人責任、領導班子成員「一崗雙責」、紀檢監察機構監督責任，突出加強對各級「一把手」的監督，加大國有企業、金融領域反腐敗力度，深入糾治「四風」，深化以案促改、以案促治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。

會議指出，要認真貫徹新時代黨的組織路線，加強領導班子建設、幹部人才隊伍建設和基層黨組織建設。要綜合用好巡視成果，深化改革、完善制度，推進源頭治理，促進標本兼治。

會議認為，以習近平為核心的黨中央高度重視巡視工作，把巡視作為推進黨的自我革命、全面從嚴治黨的戰略性制度安排，作出一系列重大決策部署。二十屆中央第一輪巡視堅持守正創新，推進政治監督具體化、精準化、常態化，釋放了全面從嚴治黨永遠在路上、黨的自我革命永遠在路上的鮮明信號。實踐證明，巡視是發現和推動解決問題的有效方式，要持續發力、縱深推進。

會議還研究了其他事項。