楊乃文將擔任表演嘉賓。 （StreetVoice街聲提供）

徐佳瑩將擔任表演嘉賓。 （StreetVoice街聲提供）

詹雯婷將擔任表演嘉賓。 （StreetVoice街聲提供）

「2023 Simple Life 簡單生活節」將於12月2日、3日在華山文創園區大草原舉行。除了各式創作品牌集結成生活風景外，現場將有40組精彩音樂演出，包括剛推出新專輯《FLOW》的楊乃文，金曲常勝軍徐佳瑩、新科金曲台語歌后鄭宜農，以及Faye 詹雯婷、陳珊妮等重量級女聲都將出席；而以台語流行音樂節目《台灣金頌》締造「三金大滿貫」的乱彈阿翔、創作輕鬆寫意的馬念先、民謠清新動人的黃玠，皆是創作男聲代表。

不僅重量級齊列，近年多組深具潛力的創作人紛紛展露光芒，除了在《大嘻哈時代》嶄露頭角的學院派嘻哈歌手 wannasleep 和 Gummy B，更一口氣齊聚了四組入圍今年金曲獎「最佳新人」的表演者——唱紅〈踮起腳尖愛〉後復出的金曲最佳新人得主洪佩瑜、古靈精怪的仙氣女聲 LÜCY 與另類 R＆B 才子鶴 The Crane。中二搞怪的熱血樂團芒果醬 Mango Jump，則將帶來 Unplugged 的特別演出。

走過三年疫情，「簡單生活節」今年特邀請了海外音樂人來台參與演出

2019年成軍，由作曲家 Ayase、以及本業為創作歌手的 ikura 組成的 YOASOBI 是台灣日音迷們最期待的樂團之一，被譽為「最會創作爆紅歌曲的日本團體」，出道單曲〈夜に駆ける〉MV 大破億次點播，今年為動畫《我推的孩子》創作的片頭曲〈アイドル〉更直接衝上 Billboard 全球排行榜冠軍，也將首次來台演出；視覺音樂同樣突出、時尚獨特的劉柏辛入圍今年的金曲「最佳華語女歌手」，深受台灣樂迷矚目，也將首度登上Simple Life簡單生活節舞台。

2023 Simple Life簡單生活節早鳥票即將於10／2 在街聲先開賣，名額有限；單日、雙日套票將在 10／6 全面啟售，更多資訊請密切追蹤「Simple Life簡單生活」臉書粉絲專頁、官方網站，以及「StreetVoice 街聲」臉書粉絲專頁、官方網站。