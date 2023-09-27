國民黨總統參選人侯友宜27日下午受台灣女董事協會邀請，出席「2023剛柔並濟大未來論壇」，與女企業家共同探討女性賦權對於台灣未來發展的重要性。侯友宜以自己在新北市的經驗出發，談及新北市已是六都之中，女性首長比例最高的直轄市，而在民間社會團體部分，也持續推動女性理監事達到三分之一。侯也承諾當總統後，第一個要做的是內閣要超過三分之一女性，甚至達到40％，「這是我的目標」。

台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲今引言時，先特別肯定侯友宜，在市府小內閣中，有超過三分之一比例為女性。侯友宜也表示，自擔任新北市長以來，致力於落實聯合國永續發展目標（SDGs）中的「實現性別平等及女性賦權」，並堅持市府局處首長要有三分之一以上女性，至今新北市已是六都之中，女性首長比例最高的直轄市，而在民間社會團體部分，也持續推動女性理監事達到三分之一。未來希望，公私部門都能朝40％目標邁進。 侯承諾，當總統後，這是他第一個要做的，我已經做過了，希望能超過三分之一，甚至達到40％，「這是我的目標」。

侯友宜指出，面臨少子化危機，如何讓女性在事業與生育幼兒上能夠兼顧，是必要解決的課題。因此首先提出廢除80歲以上巴氏量表，解決家庭中長者的照顧問題，有感政策引發迴響，也讓執政黨立刻跟進；此外並鼓勵企業，當婦女在生育、照顧孩子時，給予彈性的工時或者以遠距工作的方式，減輕婦女的壓力，讓婦女能夠在家中帶小孩也可以兼工作。

侯友宜也說，為鼓勵生育，日前他提出提高育嬰留職津貼，現行6個月份的育嬰留職停薪津貼，由平均月投保薪資的八成調至投保薪資全薪，新增兩成由政府加碼補貼；生第三胎（含）以上家庭，只要綜合所得稅率未達30％，一生一次百萬補貼，可用於購屋、換屋頭期款以及租屋。

侯友宜也強調，家外托育的加強也相當重要，政府必須帶頭推動公共托育，新北市已經有顯著的成績，不但家外托育率42％已超過OECD的36％，公托數六都冠軍、收托量能超越五都總和。未來除了持續推動公托公幼的設置，也提出就讀公立、非營利、準公共化的托嬰、托育和幼兒園，一律免月費，私立機構則是每個月補助1萬育兒津貼，讓大家敢生敢養。

演講中，侯友宜也特別分享了自己家中的「平權措施」，他說自己和老婆有個約定，回到家老婆負責煮飯、自己負責洗碗清潔，從前到現在都是一樣。侯友宜也說，和老婆二人跟孩子的關係都相當融洽，無論性別，都要平權地照顧孩子，並給予對方尊重。