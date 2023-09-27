42歲日本女星MEGUMI，擁有H級傲人上圍，曾與小池榮子、佐藤江梨子合稱「日本三大波神」，2008年嫁給搖滾樂團「DragonAsh」主唱降谷建志，婚後育有一子，不過現男方遭爆料婚內出軌，對此，MEGUMI認了分居中，但對於尪偷吃傳聞不願多談。

據《週刊文春》報導，降谷建志和一名30出頭的女子不倫好幾年，並曝光他和小三的合照，照片中兩人還戴著情侶對戒，據悉，該女子在歌舞廳上班，因參加樂團慶功宴和降谷建志相識，兩人的關係已經公開秘密，只有MEGUMI不知情。

對此，週刊詢問MEGUMI，她對於老公外遇傳聞不願多談，但也沒否認，只透露現在和降谷建志分居中，16年婚姻似乎亮紅燈。MEGUMI身材火辣，憑著核彈級上圍稱霸寫真界，不過婚後打扮就漸漸低調樸實。

近年來她除了拍戲，還朝美妝界發展，，推出美容書更大賣35萬本，演藝事業表現相當亮眼。而降谷建志是已故資深演員古谷一行的兒子，是搖滾樂團「Dragon Ash」團長、主唱、吉他手。