美國五角大廈官員想要降低洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35戰機的運營成本，最一開始的F-35計畫是國防部決定完全放手，將許多後勤、料件讓出去給工業界去煩惱，結果運營成本還是降不下來。現在國防部想要取回主導權以及F-35的智財權，結果承包商不太肯。現在美軍火大，給出4年的時間來降低F-35的維運成本否則2028年後不會再買了。

據航空媒體aviationweek.com 25日報導，目前承包商們都不是很願意放手，所以美國政府至今都沒能重新接管F-35維運工作。然而F-35聯合計畫辦公室 （JPO）必須在2027年將 F-35 的維運移交給美國空軍、海軍和海軍陸戰隊，時間緊迫。

Cost per flight hour (CPFH) figures in USD (2012):



Gripen: $4,700

F-16: $7,500

Eurofighter: $8,200

F/A-18: $11,000-$24,000

Rafale: $16,000

F-35 $21,000-$31,000https://t.co/j8MmmsAMuJ — 💉💉💉Kumara📎Republic↙️↙️↙️🔻 (@kumararepublic) September 16, 2021

根據2021年國防授權法的條款，如果再無法達到維運F-35機隊的財政目標，那麼自2028後，美國軍方將無法再購買更多的F-35。

美國政府責任署（GAO）在1份約96頁的報告中詳細描述了五角大廈內部對F-35維運成本有多麽困擾。洛克希德馬丁作為主要承包商，多年來一直主張該計劃應轉向長期基於性能的物流合約，以鼓勵工業界投資於效率改進，從而降低整體成本至少10%或更多。然而GAO的審計師表示，國防部官員對於目前的成效並不滿意。

五角大廈認為，希望通過將現在由工業和企業界的一些F-35業務，轉移給政府擁有的修理廠來節省資金，這樣一來國防部就可以親自管理備用零件的供應、指定修理廠的和維護地面支援設備。

GAO的審計師訪問F-35維運基地時，F-35的維修人員表示，需要等待長達60天才能獲得技術數據的訪問權，這些問題多年來一直存在，但五角大廈仍然找不到解決辦法。

在F-35計畫剛開始時，政府選擇不取得F-35技術數據，而是依靠洛克希德來監督整體維運。自2017年以來，五角大廈官員一直努力從洛克希德的中爭取回F-35所需的技術數據，但進展非常有限。

報告指出，由於這些延誤，美國F-35機隊的任務能力率在2021年和2022年下降，抵消了2020年所取得的增長，預計到2036年，F-35機隊的運營成本將比預計的多約60億美元（約新台幣1934億元）。