因應中秋節連假人潮， 台中市警察局烏日分局建議，南投民眾以中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段進出高鐵台中站；彰民眾透過王田交流道（或大度橋）接烏日區中山路進出高鐵台中站；台中地民眾則以台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路進出。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

因應中秋節連假人潮，警方27日呼籲南投、彰化及台中在地民眾以替代道路進出高鐵台中站，尤其10月1日採精進交通疏導，新增分流點及下客點因應＼。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市烏日高鐵特區是旅客南來北往的交通樞紐之一，因應中秋節連假人潮， 警方27日呼籲南投、彰化及台中在地民眾以替代道路進出高鐵台中站，尤其10月1日收假採精進交通疏導，民眾由台74線高鐵匝道進站區時增加分流與下客站點因應，呼籲民眾配合指揮。

台中市警察局烏日分局指出，根據往年經驗，民眾進出高鐵台中站區行車動線以經由台74線中彰快速道路台中高鐵匝道口進出為主，若發生台74線東西行向壅塞回堵後，將連動造成高鐵台中站區周邊道路（高鐵路3段、高鐵東路、高鐵五路等）壅塞。

警方建議，南投民眾以中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段進出高鐵台中站；彰民眾透過王田交流道（或大度橋）接烏日區中山路進出高鐵台中站；台中地民眾則以台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路（建國路、學田路、中山路等平面道路）進出高鐵台中站。

特別的是，過去收假車潮1天旅客流量就超過10萬，這次中求連假最後1天將模擬國慶焰火疏導措施，於10月1日實施精進交通疏導分流，增加分流與下客站點。民眾由台74線高鐵匝道下高鐵東路進站區時可以繼續直行高鐵東路至高鐵三路右轉進站區下客或經高鐵五路進入站區二路至增設的下客區（高鐵4、7號門前）；若下高鐵路三段進站區可至增設的下客區（高鐵4、7號門）下客。

至於離開高鐵站的民眾，若從站區一路1樓離開可由高鐵一路及建國路分流，往高鐵路、台74線及中山路離站；站區一路2樓離開則由高鐵路、建國路及台74線分流離站。

此次精進交通疏導分流，除員警警力外，也和義交以及高鐵公司請的保全派合作，車站裡面會則和鐵路警察、捷運警察合作，呼籲民眾配合現場交通指引之員警、義交指揮，以保障用路人路權，維護交通安全與行車順暢。