為協助台灣海內外企業落實ESG永續發展，促進我國早日達成2050淨零碳排目標，立法院台灣國會氫能與潔淨能源促進會今（27日）與ESG碳中和科技聯盟協會、世界台灣商會聯合總會、亞洲台灣商會聯合總會舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，盼藉此深化僑台商企業推動淨零碳排技術發展，未來將與合作組織進行企業ESG訓練與輔導。

立法院台灣國會氫能與潔淨能源促進會今與三方協會總會共同簽署MOU，由會長、立委趙天麟、立委黃世杰代表出席。趙天麟說，國發會去年發布台灣2050淨零排放路徑，預計2050年再生能源比例達到60至70％、氫能9至12％，目標不易，更需具體規畫，與海內外的企業夥伴共同合作。

趙天麟說，三方簽訂的MOU目標是推銷台灣優秀廠商到國際，海外僑台商也能分享技術研發、淨零碳排策略等，落實ESG，他先前跟隨IBA專業考察團前往德國，發現德國小鄉村也大量引進綠電、儲能系統改造，目前高雄也推出首部地方淨零自治條例，他會持續推動。

世界台灣商會聯合總會總會長李天柒表示，歐盟的碳權及相關規範將漸漸落實，以製造業為主的亞洲企業首當其衝，如何安排、實施淨零碳排的策略，將影響台灣海內外企業的競爭力和佈局，盼簽署MOU後，資源能達到最大效益。

僑務委員會副委員長阮昭雄說，淨零碳排及ESG的意識、能力建構已是世界趨勢，僑委會今年已蒐集公部門資訊，設立資訊專區給所有台商朋友，同時舉辦循環經濟、淨零碳排培訓及邀訪活動，透過企業升級調查計畫，了解越南、泰國、菲律賓、印尼衝口導向國家的台商，面臨哪些困難。