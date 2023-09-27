立委鍾佳濱今日表示，明揚投保的公共意外責任險保額很低，「機器比人民還值錢」，應該修法增加工廠強制投保的保險。
鍾佳濱表示，明揚國際投保的商火險有15.3億元；但是投保公共責任險與雇主意外責任險單一事故只有1000萬與1500萬元。
以《大眾捷運法》規定，旅客運送責任險，每一事故最低保險金額2.5億元，總保險金額8億元；但是《工廠管理輔導法》的規定，工廠製造、加工或使用危險物品達管制量者，投保公共意外責任險最低投保金額每一事故只有1000萬元，總保險金額3600萬元。
鍾佳濱建議，應該工廠製造、加工或使用危險物品達管制量者，應該投保公共意外責任險以及雇主責任險，且保額應該依生產、規模所在地區提高。
鍾佳濱說，如果要修法，必須由中央保險機關與中央保險機關會商。而金管會的態度如何？金管會主委黃天牧表示，明揚的投保金額確實不夠，未來修法只要是對勞工有益，他都支持。
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