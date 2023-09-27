Sandy出席活動，聊到入圍金鐘的心情。（MUMU寶寶粥提供）

Sandy（吳姍儒）與老爸吳宗憲以中天綜合台《小明星大跟班》入圍本屆金鐘獎綜藝節目主持人，除了跟胡瓜等大哥爭獎，還要對決老爸的《綜藝大熱門》，她今（27日）出席寶寶粥代言記者會，自認贏面很低，但仍相信會得獎，「我想要看奇蹟發生」。

Sandy還未決定跟誰走紅毯，表示不會刻意減重，「我生了小孩也沒有要減啊，覺得自然就好」，透露這個月只跟爸爸錄影2次，之後他就到處飛，連吳宗憲前天生日，身為女兒的Sandy也只是傳訊息祝福，父女倆完全沒機會聊天。

而吳宗憲日前透露Sandy又買了新車送他，她昨一頭霧水說：「沒有這回事。」尷尬笑說今年沒送老爸生日禮物，坦言其實都是他做面子給她，讓大家覺得她很孝順，「我也沒有那麼孝順，孝該孝的地方就好」。

Sandy也提到入圍當天在健身房巧遇胡瓜，最近見他參加徐新洋婚禮甩肉12公斤，讚嘆：「我想說天啊，連瓜哥都這麼努力，我到底在幹嘛！」隨後被問胡瓜爆出的新聞，Sandy震驚說不知情，「對不起我沒上車」，表示不認識熊霓，對方也沒上過自己節目。