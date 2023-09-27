進口蛋風波持續延燒，一位民眾近日在臉書PO出照片，表示自己打出一顆綠色蛋清的雞蛋，有如巴西國旗配色，造成網路瘋傳熱議。無獨有偶，國民黨高雄市議員陳美雅也踢爆，有民眾在前鎮區蛋行買到黑色發臭雞蛋，看到近日行政院長陳建仁在新聞媒體上稱「壞掉的蛋是認知作戰、是假消息」，憤而投訴。PTT更有人PO出國外網友打出綠蛋的照片，鄉民直呼「人民還真可悲，煮飯不錄影，臭蛋進碗裡直接實質轉型成造謠」。

陳美雅今(27日)在國民黨高市黨部開記者會，現場播放民眾錄下的黑色臭蛋影片，也播放與民眾的對話錄音證明確有其事，該市民在前鎮區某蛋行購買100多元的雞蛋，打算週日做菜使用時，未料敲裂的時候流出黑色液體並散發出惡臭。民眾隨即拿手機錄下，本來只是記錄一下，事後民眾看到近日行政院長陳建仁在新聞媒體上稱，壞掉的蛋是認知作戰、是假消息，該民眾相當憤怒，所以特別向她陳情投訴也願意站出來舉發。

「事實擺在眼前，政府還在自欺欺人！」陳美雅痛批，行政院長不去解決問題，卻帶頭指責人民造謠、放假消息，難道人民吃到有問題的蛋是自己活該、吃蛋要自求多福嗎？人民的食安在民進黨高官眼裡就如此的廉價嗎？相關的證據與蛋行等資訊已經提交給高雄市衛生局，要求市府盡快查清楚，不要把問題推到人民身上。她也呼籲，高雄現任立委心裡不要只有黨意沒有民意，高雄食安問題連環爆，沒有人敢出來說半句話。

針對綠營質疑綠蛋造假，有網友在PTT八卦板問卦「國外網友開到綠蛋是不是也是假消息？」他PO出國外Reddit論壇照片，只見平底鍋裡的蛋清呈現一片深綠色，與巴西國旗配色相似。還有另一張照片，他稱為「霓虹綠」，畫面中盤裡的蛋清泛出螢光淺綠，讓人看了應該不敢安心食用。還有第三張照片，透明盆缽中打了5、6顆蛋，有的蛋黃已散碎，蛋清發綠介於深淺色間。

原PO質疑「所以國外網友兩三年前po出綠蛋造謠的用意是？」鄉民表示「笑死！好可怕」、「表示都境外勢力在造謠」、「哈，農業部從頭到尾沒有一句能信」、「幾年前台灣媒體早就報導過，再裝死啊！」、「農業布：已報警」、「DPP一整個就是蛋散」、「超前部署」。

針對陳美雅爆料，鄉民直呼「死忠的區域查什麼？」、「某人昨天不是說是假消息嗎」、「查甚麼？高雄就愛吃這味」、「高雄人叫什麼？乖乖吃啦」、「後悔罷韓」、「不必去查」、「暖」、「剩騎士又被打臉」、「人民還真可悲，煮飯不錄影，臭蛋進到碗裡直接實質轉型成造謠」。