為響應國慶活動，基隆市政府27日表示，在雙十節國慶期間，全市將有超過1800面的國旗迎風飄揚，慶祝國家的生日。另外，市府晚間也將會在文化中心外牆投影國旗飄揚動畫，讓基隆市民及來到基隆的民眾，能共同感受國慶的喜悅。

基隆市政府發言人余治明表示，市府將自10月1日起至10月11日，連續11天晚間7時到9時，以文化中心的白色外牆，作為城市的大型投影布幔，播放國旗飄揚動畫。動畫一開始是親子和樂的溫馨家庭，接續出現甜蜜的情侶、孕有新生命的夫妻、充滿活力的運動人物以及各行各業的百工職人等，隨著人物不斷增加，畫面也逐漸融合構築成隨風飄揚、青天、白日、滿地紅的國旗。

余治明說，這支長達30秒的動畫，以有愛城市的人物與精神為主軸，象徵基隆活力、創新、共融、包容的城市意象，播放時間更橫跨中秋節及國慶日兩大連假，讓大國旗能在基隆飄揚，歡迎到訪旅客與基隆市民朋友們一起來體驗基隆特有的國慶景緻。

基隆市民政處長張淵翔表示，今年國慶除可在文化中心看到國旗動畫外，在仁愛區行政大樓、還有安樂區公所，也都有會巨幅國旗裝飾。

另一方面，基隆市民政處也會在轄內的七個行政區街道掛上國旗，分別在「安樂區」安樂行政大樓周邊、「七堵區」光明路-明德一路-泰安隧道口沿線、「暖暖區」水源橋、「中山區」中華路-文化路-中山區公所、「信義區」田寮河畔、「仁愛區」南榮路-愛三路-仁愛區公所、中正區中正路-祥豐街-北寧路-調和街，讓民眾在住家周邊也能歡慶國慶。

張淵翔說，國慶期間基隆市預計會出現1800多面國旗，七區行政區公所合計約900面國旗，社會處另外規畫860面，其中有60為高空懸掛，工務處施掛60面，因此基隆市全市，至少出現1820面國旗。