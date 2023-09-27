大陸女星張嘉倪參加瓊瑤劇海選脫穎而出，出演《又見一簾幽夢》女主角進入演藝圈，近年在《延禧攻略》中扮演最美妃子，古典扮相成為許多人心目中的女神，她2014年與從事婚禮策劃的男友買超結婚，夫妻倆上綜藝秀恩愛令許多觀眾羨慕，不料去年卻爆出老公摟美女上酒店，近日張嘉倪接受採訪，透露在拍新戲時期壓力很大、瘦了很多，時間點恰好是爆出老公出軌那陣子。

張嘉倪參演的劇集《好事成雙》近日熱播中，她為新戲接受採訪，戲中她和渣男在一起後才得知對方有正宮太太，在不知情的狀況下成了婚姻中的小三，最後和正宮聯手一起對付渣男，提到這個角色帶來的影響，張嘉倪直呼：「我真的瘦了好多，每天就壓力很大，我就覺得她好慘，她就經常的崩潰，她又愛又恨，又糾結又擰巴（彆扭）她又不能原諒，不是不能原諒，是不想原諒，所以其實我原本是不懂的，但我演完江喜以後，我好像似乎體會到了她的人生。」張嘉倪也透露現在會把時間傾注在工作上，尤其今年的重心都在工作上，閉口不談家庭狀態。

據悉《好事成雙》於2022年11月3日開機，2023年2月21日殺青，張嘉倪老公買超就是在2022年11月25日被狗仔爆料深夜接美女入酒店，兩人婚內育有兩個孩子，買超被爆疑似出軌的消息正好是張嘉倪進劇組拍攝《好事成雙》不久，當時張嘉倪在微博發聲：「愛得起，放得下」，疑似是對丈夫行為表示心寒，許多人也猜測張嘉倪會因此和買超離婚，但至今仍沒傳出相關消息，不過張嘉倪這次採訪中側面透露壓力大和暴瘦，也不免讓人猜測是否因丈夫緋聞影響心情。