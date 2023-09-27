陳男與孫姓友人2022年9月入住汽旅，兩人發生衝突，陳找友人「胖達」將孫打得遍體麟傷，拍他下跪求饒影像恐嚇孫的家人，還叫2名傳播妹到場歡唱同樂，怕被查獲將孫押到另家汽旅，孫趁隙暗示服務生報警，警到場查獲，案因雙方和解、孫撤告，法官依私行拘禁罪判陳拘役20日，得易科罰金，可上訴。

孫指控，陳以他「睡了」他女朋友為藉口，與「胖達」毆打他，要求籌錢，他被限制行動2天，被逼簽下300多萬元面額的本票，隨後被押往另家汽車旅館，他趁機給汽旅服務生看手上的傷勢，服務生才協助報警。

30歲陳男與友人孫男在2022年9月11日入住中市1家有KTV房型的汽車旅館，兩人因故發生爭執，陳找來「胖達」分別持麥克風線、拖鞋等物毆打、抽鞭孫，打到他頭部外傷、全身多處瘀傷，逼他罰站、下跪、磕頭，過程中還叫2名傳播小姐到場同樂。

陳還拍攝孫遭抽打及下跪，不斷磕頭道歉等影像，傳給孫的胞姐，恫稱，若不清償債務就要讓孫「死一死」、「辦喪」等語，孫姐陸續匯給55萬元，並在9月14日晚間報警。

警方循線打電話到汽旅查詢，汽旅員工詢問陳是否同孫入住，陳恐事跡敗露，轉而將孫押往另家汽旅，警方獲報在9月15日凌晨到場查獲。

檢方傳訊2名傳播妹作證，各證稱目睹孫遭毆打、下跪及罰站。檢警未查扣本票，無法認定陳有恐嚇取財擄人勒贖等罪行，依傷害罪、拘禁罪等罪將陳起訴。

法官審理期間，陳與孫達成和解，孫撤告傷害控訴，法官依私行拘禁罪判拘役20日，得易科罰金，可上訴。