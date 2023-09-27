中秋節即將到來，為了讓轄內的弱勢家庭與個人能溫馨過節，林口區公所及在地鄰里長也持續關懷列冊關懷對象，區長廖武輝今（27）日也親自與華山基金會林口愛心天使站及在地里長關懷訪視106個家戶，並致贈弱勢關懷金與物資。

廖武輝表示，林口區公所近年持續發展在地關懷網絡，除運用台電回饋金發放中秋弱勢關懷金以外，更結合在地里鄰長、社會福利單位、宗教團體以及市府的實物銀行持續關懷與送暖。

西林里長王國華、華山基金會站長及志工今也會同廖武輝前往關懷長期洗腎的王氏父女、單獨扶養兩位就讀高中蝸居在木板隔間出租雅房且眼睛狀況不佳的郭奶奶，以及與身心狀況不穩定兒子居住在老舊分租公寓的吳奶奶，在中秋節前夕可讓生活較為困難的民眾感受社會各界的溫暖與關懷。

王國華表示，這幾年新北市政府和區公所結合各界愛心，在重要的節日前夕動員里鄰長和社會福利團體主動關懷需要的家庭，除及時把關懷和愛心傳送出去外，也使社會疏離感、民眾的孤獨感受降低，更能藉此發掘需關懷之個案，防止社會事件重複發生。

林口區公所提醒，社會仍有部分人努力維持生活，期盼社會各界可主動就近關懷左右鄰里，倘若發現有需要協助的家戶或個案，可就近與里辦公處或區公所連繫，共同加入送愛送關心行列。