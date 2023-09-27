新北市一名少女自12歲起被親生父親多次強制猥褻、性侵得逞，女兒不堪受辱向家人哭訴，偷裝監視器錄下父親惡行。新北地方法院考量少女父親對女兒下毒手，造成女兒身心受創，犯後又否認犯罪、態度不良，依強制猥褻處3年6月；強制性交處3年5月，定應執行5年6月徒刑。

檢方指控，少女父親2017年趁著少女剛上國一時，在家中房間內要求少女替他按摩私密處，少女不從，少女父親仍應要她坐在身邊幫忙按摩，少女怕父親生氣被迫同意。

少女父親食髓知味，之後又多次趁著兩人單獨在家猥褻少女，更要求少女替他口交，還以「按摩」作為暗語要求少女。少女無法忍受，向家人告知後向警方報案，並配合警方借來小米監視器，放在家中錄下父親惡性作為鐵證。

合議庭審理時，少女父親稱兩人是合意性交，矢口否認性侵、猥褻，更稱「與女兒關係很好」，女兒才會在按摩時幫他口交。

合議庭認為，少女父親是智識正常的成年人，身為少女父親，卻為滿足性慾罔顧人倫綱常，對少女下手，致少女身心受創。考量少女父親始終認為沒有違反少女意願、否認犯行等，依對未成年犯強制猥褻罪處3年6月徒刑，對未成年犯強制性交罪處3年5月徒刑，定應執行刑5年6月徒刑。