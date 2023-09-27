亞塞拜然今天表示，上週在納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）針對亞美尼亞裔分離主義分子發動的閃電攻擊，造成192名亞塞拜然士兵和一名平民死亡。

法新社報導，亞塞拜然衛生部表示，這場一天的軍事行動讓亞美尼亞裔分離派勢力解除武裝，不過仍有500多名亞塞拜然士兵受傷。

目前，這場軍事行動造成的死亡人數總計超過400人。亞美尼亞裔分離主義分子已將士兵和平民死亡人數修正為213人。

雙方20日達成停戰協議，結束這場24小時的閃電攻擊，有望終結斷斷續續持續30多年的衝突。

亞美尼亞今天表示，自亞塞拜然發動閃電攻擊以來，至今已有4萬2500名納卡區難民進入亞美尼亞，占納卡區人口的1/3。

亞塞拜然24日開通從納卡區通往亞美尼亞的唯一道路。4天前，亞美尼亞裔分離主義分子同意根據停火協議解除武裝，讓有爭議的納卡區重新納入亞塞拜然控制之下。