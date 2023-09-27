民進黨近日爭議不斷，民進黨創黨人之一、前立委魏耀乾今(27日)在民進黨37週年創黨黨員餐會高舉「我們開創的民主進步黨，已淪為獨裁貪污惡霸黨」布條，痛斥民進黨在新潮流挾持下，背離台灣朝野人民企盼，引發討論。曾任台北市勞工局長的工運人士鄭村棋表示很感慨，並點名新潮流要角監察院長陳菊、立委郭國文、前立委賴勁麟等，過去在街頭沒權力，但掌權之後吃香喝辣，喊話民進黨其他人要自清，把新潮流包括邱義仁、吳乃仁、洪奇昌等人拉下來。

鄭村棋今在政論節目《新聞大白話》表示，看到魏耀乾到餐會上抗議很感慨，看到魏耀乾點名痛斥新潮流，他也舉此次屏東工廠爆炸為例說，消防員喊話政府開放組工會，其他政黨都支持，但新潮流的立法院民進黨黨團幹事長劉世芳卻說「爆炸跟組工會無關，是工廠的工安、勞安沒做好」，用兩個漂亮理由把消防員的嘴巴堵了。

鄭村棋指出，如果明揚工廠的勞安、工安有做好，就不會發生爆炸，新潮流該為此負責，並點名新潮流的多名要角，陳菊當過勞委會主委、立委郭國文曾是勞工陣線，包括前立委簡錫堦、賴勁麟，這些人都當過、甚至現在還是立委，掌握這麼大的權力，如果工安、勞安很重要，那現在就做啊，這些人過去在街頭沒權力，現在掌權了，不但沒有做，還妨礙人家組工會的權力，漠視現場勞工100多人死傷。

鄭村棋也點名痛批，「你們這些新潮流，當年是怎麼對其他勞工團體打壓的？把工運力量帶進民進黨，你們吃香喝辣，勞動部全部被你們掌握，陳菊功成名就，結果死傷遍野，都是新潮流這批人，你們當年的理想在街頭，現在坐在上面的(總統)蔡英文，當年是跟國民黨一起打壓我們，但其他人醒了沒有？是不是你們民進黨自己起來自清，好好地把這群人拉下來，邱義仁、吳乃仁、陳菊、洪奇昌、賴勁麟，你們還有臉坐在那裡嗎？」