李濤跨刀〈謝謝老師2023啦啦隊版〉MV。（關懷台灣文教基金會×大鵬傳播提供）

樂天女孩在MV飾演暗戀田亞霍的學妹。（關懷台灣文教基金會×大鵬傳播提供）

林襄人美歌聲甜。（關懷台灣文教基金會×大鵬傳播提供）

林襄甜美娃娃音大喊「各位同學集合啦！」讓樂天女孩 壯壯、張雅涵、菲菲、若潼、紫庭、嗄琳 合體高唱〈謝謝老師〉，7位啦啦隊員共組「女神美聲」限定女團為教師節公益單曲〈謝謝老師〉獻聲！

為了感謝全台老師的付出及促進貧童助學公益計畫，由關懷台灣文教基金會與大鵬傳播在教師節前夕共同發行的公益單曲〈謝謝老師〉，今年邁入第9年，特別找來青春洋溢的樂天啦啦隊的女神獻聲，並請來發起人李濤及創作才子田亞霍共同加入，以充滿活力朝氣的全新的〈謝謝老師2023啦啦隊版〉來為辛苦的熱血老師們應援！

林襄的「童音」美聲更被錄音老師原地錄用，敬業精神讓發起人李濤與製作人大稱：「夠好了！可以發片啦！」首次為公益獻聲的她們都做足準備，不僅把歌詞背熟，更提前一個禮拜護嗓，像是禁喝黑咖啡、不吃油炸食物等，而到了錄音室後更為了求好跟老師說「再來一次」，儘管7位各自只負責幾句歌詞，卻仍錄了五、六個版本給老師。

其中林襄在錄音時坦承因為對自己的唱歌沒自信，前一天還緊張到失眠，為此現場還請錄音老師提點，沒想到一錄完就一次OK，還被現場的老師們稱讚「很像兒童台姐姐的歌聲，很有親和力，也很適合這首歌的氛圍！」讓林襄開心地說：「老師們說我錄製的PART不用什麼調整，真的給我很大的鼓勵！」開心的她更借花獻佛用這首〈謝謝老師2023啦啦隊版〉「逆應援」製作人及錄音老師們，「謝謝老師們給我動力，老師辛苦了！」

林襄率樂天女孩壯壯、張雅涵、菲菲、若潼、紫庭、嗄琳為拍MV重返校園，七位啦啦隊女神不僅化身高中女學生大跳「謝謝老師應援舞」，更與田亞霍上演學妹暗戀高中學長的校園青春純愛戲碼 。

田亞霍飾演被壯壯、張雅涵、菲菲、若潼、紫庭、嗄琳暗戀的學長，被這幾位漂亮「學妹」圍繞，讓已經升格為人夫的他頓時臉漲紅，他更「尷尬癌」上身頻NG：「因為導演要我擺出耍帥的眼神跟POSE來電旁邊的啦啦隊女生，當我看到壯壯他們要在旁邊演起好像很喜歡我的樣子，讓我真的雞皮疙瘩爬滿身，超難忘！」

值得一提的是，除了田亞霍助陣MV外，發起人李濤更以客串嘉賓的方式跨刀MV，開玩笑說自己年紀已經是「校長」等級的他還跟著樂天女孩們一起跳起「謝謝老師應援舞」，只見平常健身有成的李濤跟著這群美少女們一起把融合歌詞「立正、起立、敬禮、謝謝老師」及啦啦隊的精神的舞步跳得到位，讓大家紛紛稱讚李濤不僅節奏感超強，而且體力也超群！

有趣的是，當樂天女孩得知李濤已經73歲，七位女孩都驚呆大呼「不可能！」其中雅涵更笑說：「原以為年紀73歲應該是爺爺輩的年紀了，沒想到跟我們啦啦隊一起拍MV仍然充滿活力簡直像是大男孩，或許就這就是長期做公益善事帶來的能量！」