大潤發推出巨無霸烤肉商品，體型巨大跟成人手肘一樣長的手臂蝦。（大潤發提供）

city’super代理ROYCE’高鐵板橋店獨家北海道森林醇巧克力組合，520元。（city’super提供）

中秋連假將至，超市量販搭配周年慶再推加碼，尤其看好烤肉商機，推出巨無霸烤肉海鮮品項，看好檔期業績再成長；還有大人的回憶殺－卡通「科學小飛俠」推出集點換購活動，還未登場前就引來許多老粉絲關注。

大潤發觀察，近期烤肉聚會人數不斷增加，加碼推出限時限量巨無霸品項，例如體型巨大跟成人手肘一樣長的手臂蝦，及身長超過30公分的深海魷魚足串，或比平常香魚體積大2倍的特大公香魚，及尺寸比50元硬幣還大的特大文蛤、日本生食干貝等，還有巨無霸紅豆蛋黃酥等。大潤發表示，中秋檔期至今整體業績成長約1成，隨著中秋前夕在限量的巨大品項，及多元加碼活動等下，預估檔期可上看至5成業績成長。

大人們的共同回憶「科學小飛俠」在家樂福周年慶登場，連假前推出首波集點換購活動，以文具結合模型的設計，兼具觀賞與實用性，中秋連假至家樂福也有機會獲科學小飛俠相關贈品。

看準中秋及雙十連假高鐵長程通勤，帶來龐大運量及人流， city’super代理巧克力ROYCE’高鐵板橋站快閃店，即日起至10月10日推出獨家好禮，到店打卡前送限量小熊爆餡巧克力、消費滿額送經典牛奶生巧克力等。