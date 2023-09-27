2024年總統大選，已進入白熱化。根據《TVBS》27日公布最新「總統候選人喜好度」民調，以民眾黨柯文哲41%最高，接著依序為民進黨賴清德40%、國民黨侯友宜36%、無黨籍郭台銘30%。至於不喜歡比例，郭台銘為46%，賴清德39%，柯文哲38%，侯友宜38%。

根據《TVBS》今(27日)公布最新「總統候選人喜好度」民調，針對民進黨、國民黨、民眾黨等三黨以及無黨籍的總統參選人，詢問民眾對他們的喜好度，民調顯示，柯文哲 41%、賴清德 40%、侯友宜 36%、郭台銘 30%

根據該民調再進行分析，柯文哲為41%，喜好度最高，較上次39%，增加2個百分點，不喜歡38%，較上次調查減少5個百分點；賴清德喜好度為 40%，不喜歡39%，與上次調查結果相同；侯友宜的喜好度為36%，較上次增加6個百分點，不喜歡38%，較上次減少7個百分點；其中，郭台銘喜好度為30%，較上次略減1個百分點，46%不喜歡，明顯高於喜歡的比例。

根據該民調，整體而言，目前民眾對這幾位人選喜好度仍以柯文哲及賴清德較高，但對這3位人選的態度都呈現分歧，對郭台銘則是不喜歡較多。

該民調是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於9月22日至9月26日晚間18時30分至22時，共接觸1,386位20 歲以上台灣民眾，其中拒訪為259位，拒訪率為18.7%，最後成功訪問有效樣本1127 位(市話555、手機572)，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。