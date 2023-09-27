邵雨薇、曹佑寧在《火星上的維納斯》是同事。（CJ ENM HK提供）

邵雨薇在《火星上的維納斯》穿上女僕裝當派對打工。（CJ ENM HK提供）

邵雨薇和曹佑寧主演的CJ ENM HK愛情科幻影集《火星上的維納斯》，即將在28日中秋連假浪漫上線，故事描寫邵雨薇和曹佑寧原是愛互相鬥嘴的同事，卻在一場意外中，攜手被傳送到只有男性的平行宇宙，兩人因此重新省思男女之間的關係，逐漸發展出不一樣的情感，最特別的是，邵雨薇首集為了不讓母親林利霏的歌仔劇團開天窗，化身為歌仔戲小旦，她和林利霏都穿上歌仔戲服並化上歌仔戲妝容，這是邵雨薇首次嘗試歌仔戲扮相，化上濃妝和戴上厚重頭飾，登台亮相同樣美翻！

《火星上的維納斯》中，邵雨薇展現百變女神的形象，不只穿上歌仔戲服，還因科學工作披上實驗室白袍，又為了見到心目中偶像，穿上女僕裝當派對打工仔，她還在平行宇宙裡成為首席造型師，這是喜愛時尚的她現實中也想嘗試的工作，希望粉絲別錯過她在劇中所嘗試的各式服裝，絕對令劇迷耳目一新。

邵雨薇在劇中為孝順母親，代姊出征登上歌仔戲野台，在後台上妝時，她認為化淡妝較好看，飾演母親的林利霏忍不住唸她：「（歌仔戲）傳統就是傳統，就像女孩要有女孩的樣子，男生才會喜歡妳！」怪女兒念物理系，整天跑在男生後面追。但邵雨薇有骨氣回應：「總有一天，我會讓那些男生追在我後面跑！」也暗示劇中想探討的男女感情觀，究竟男追女或女追男才合適？現實中的邵雨薇認為：「沒有一定要誰追誰，只要有勇氣就去追求！」

《火星上的維納斯》帶有不少科幻成分，由於劇中的火星上只有男性，因此發展出先進基因技術，依賴基因工程生產複製人，談到若有機會保留自己的基因給下一代，邵雨薇表示：「如果說從身上選一個不錯的優點，我覺得應該是毅力。」曹佑寧則希望留下『眼睛』的基因，難道是對眼型特別滿意？他大笑回應：「哈哈哈，因為我到目前為止還沒有近視過！」曹佑寧表示如果穿越到只有男性的宇宙，肯定會很好奇：「還有感情世界嗎？有沒有男神或審美觀念？」但他一定會想辦法回到原來生活，「不然一切都很陌生，什麼都做不了！」

《火星上的維納斯》描寫「理科女」朱維納（邵雨薇飾）因為一次落水意外，和實驗室同事阿本（曹佑寧飾）一起被傳送到只有男性的平行宇宙，她在不同世界裡成為眾所矚目的唯一女性，生活產生巨大改變，她也對性別、人生與愛情有了嶄新的看法。