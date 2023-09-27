民進黨主席兼總統參選人賴清德今於中常會時呼籲，行政院應積極調整護理人員薪資待遇，優先匡列預算為大夜班、小夜班加薪。衛福部明日也將赴行政院會報告護理人力政策整備計畫；政院人士透露，國內2030年護理人力需新增5.5萬人至7.4萬人之間，政府將以12項策略計畫因應，主軸是改善職場環境，朝三班護病比入法前進。

根據行政院議程，衛福利明日將報告「台灣護理人力供需分析與政策整備」報告。政院人士指出，此報告是為因應現在及未來台灣所需護理人力，根據國際2030護理人力需求預估原則，臺灣至2030年護理人力需求數約為24至26萬人，以2023年台灣護理執業數18.7萬人計算，需新增5.5萬至7.4萬護理人力。

政院人士表示，行政院跨部會將以12項策略計劃因應，並且積極爭取相關護理人員獎勵與福利，投資人力培育、提升新領照率及留任率，以達到病人安全、護理留任、醫院永續的三好與三贏。

相關官員指出，當前計算的護理人力缺口，不只是為了現在，而是為2030年做準備。未來老年人口將逐漸增多，整體醫療照顧需求增加，而護理人員也會逐漸退休，在雙重因素下，將擴大護理需求，未來會致力思考為何留不住人？有哪些因素會影響留任。

官員說，事實上，改善職場環境是直接能留住護理師的方式，也是本次12大策略的主軸，其中護理人員由現行的全日護病比改成三班護病比就是亮點之一，有望在年底入法，只是標準如何訂定尚待凝聚共識，因此衛福部在8月要求醫院登錄三班醫護人力，10月檢討，年底前會有結果，再搭配罰則與獎勵。