好萊塢知名女星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）在2022年生下孩子後便火速以新作品《珍愛硬起來》復出，使人氣再度飆升。她近日盛裝出席品牌活動，卻被眼尖的粉絲發現臉部看似「不一樣」，在社群上掀起一陣「二次加工」討論聲浪。

女星珍妮佛勞倫斯昔以《飢餓遊戲》、《X戰警》等系列電影中，展現曼妙的身形以及精湛的演技，擄獲不少粉絲的心。她雖然已於2019年結婚，並於去(2022)年誕下一個孩子，但成為母親的她，仍保持著相當完美的身材，出現在公開場合時，頻頻讓粉絲驚嘆不已。

Jennifer Lawrence attends the Dior fashion show. pic.twitter.com/8JIf7abAzR — @21metgala (@21metgala) September 26, 2023

近日，珍妮佛勞倫斯受邀出席時尚品牌的活動，從相關畫面中可見，她身穿白色襯衫，下身則搭配一件黑色長裙，雖然服飾簡約，但她胸前「僅扣上少許鈕扣」的穿搭方式，讓粉絲看了都紛紛拜倒在女神的石榴裙下。不過綜合外媒報導，當相關畫面事後在社群上流傳時，有眼尖的網友發現她的臉部看似有些許的不同，不僅臉頰腫了一圈、下顎線變得有稜有角，連嘴唇都豐厚不少，進而在網上掀起她進行整容手術的討論聲浪，表示：「又一個天然美女毀了」、「可惜了。」

yeah, she did surgery and coz she is Mystique (X-Men), she can always change her appearance and y'know just go back to her "natural" self. 🙄 #JenniferLawrence pic.twitter.com/WEL4O6gxIp — NixiePark (@NixiePark) September 27, 2023

對此，也有不少粉絲幫珍妮佛勞倫斯緩頰，指出：「應該是照片角度的問題，因為在影片中仍十分苗條」、「她才剛生產完，或許只是身體還沒瘦回原本的體重。」事實上，珍妮佛勞倫斯的整容傳聞已非首次，在2022年，就有網友曬出多張她過去與近期的對比照片，不過對於相關傳聞，珍妮佛勞倫斯並未多做回應。