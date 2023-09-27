新莊分局員警於昨天（26日）晚上巡邏勤務，在建國一路某停車場查緝贓車，發現一名33歲劉姓男子駕駛自小客車行跡可疑，前往攔查時發現駕駛自小客車引擎未熄火。經查車主疑似具有通緝身分，員警欲上前攔查時，劉嫌為規避盤查，駕車衝撞員警又逆向行駛，員警先跳開並拔槍試圖嚇阻，但該車已駛離現場。

員警立即呼叫線上警力支援，隨後於後港一路攔截到劉嫌立即上前圍捕，劉嫌為再次躲避查緝而衝撞員警，員警持警棍擊破劉嫌駕駛座車窗時，因劉嫌緊急逃逸，造成員警右手手腕遭車窗玻璃割傷。

新莊分局專案小組立即循線追查，於昨晚在桃園市龍潭區公園路50號（立體停車場B1）緝獲劉嫌到案，全案依妨害公務、通緝、公共危險、傷害、毀損罪嫌移請新北地檢署偵辦。

受傷員警送往亞東醫院救治，並通知員警家人到院，初步診斷為右手手腕肌腱斷裂，今天凌晨2時院方安排手術縫合。新莊分局表示，將全力協助同仁後續醫療照護。