由於迎風面水氣較多，明（28）日桃園以北、東半部地區及恆春半島不定時的有局部陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。氣象署表示，下周日（10月1日）起東北季風增強，北部、東北部地區氣溫稍降，下周二（3日）開始東北季風減弱，水氣稍減少。氣象達人彭啟明分析，目前資料顯示中秋節晚間南部賞月的條件好轉一些，東北部的雲雨有增多趨勢，基隆北海岸、東北角、宜蘭花蓮沿岸不容易看到月亮，中部雲量最少、賞月條件較佳。

氣象署分析各地未來天氣趨勢。（氣象署提供）

氣象達人彭啟明在臉書粉專發文表示，預估中秋節晚間南部的熱對流殘留雲系有望更快的消散，雲量較前幾天減少，賞月的條件好轉一些，東北部迎風面的雲雨有增多趨勢，迎風面的基隆北海岸、東北角、宜蘭花蓮沿岸不容易看到月亮，而中部雲量最少，賞月條件較佳。

氣象署指出，明天桃園以北、東半部地區及恆春半島不定時的有局部陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地早晚低溫約在25至28度，預測高溫約31至34度，其中在苗栗頭份一帶有接近36度左右高溫發生的機率，西半部中午前後紫外線較強。另外明天開始至下周一（2日）適逢天文大潮，新北至雲林及澎金馬沿海低窪地區有可能發生海水倒灌。

氣象署說明，周五、周六（29日、30日）台灣附近水氣稍增，迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下周日、下周一（10月1日、2日）東北季風稍增強，北部、東北部地區氣溫稍降，桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下周二、下周三（3日、4日）東北季風減弱，水氣稍減少，迎風面降雨趨緩、範圍減小，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。