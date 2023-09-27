畢書盡（Bii）出道多年，唱紅多首經典歌曲，2020年結婚後迎來女兒，享受變成女兒傻瓜。畢書盡27日晚間突然在社群發文，表示「好一陣子沒跟大家碰面，我在七月過了一個生日，長大一歲，一邊創作，寫了數十首歌，也一邊思考，人生到了這個階段我應該如何前進，算是經過一番不容易的沈澱，告別過去的困惑、挫折、痛苦，斷捨離真的很不容易，但我是這麼努力著，也證明自己可以做到。」

他也提到，「現在，光明的人事物聚集發光，現在，新的音樂理想，展開新的篇章，嶄新的開始，我想謝謝我心中最重要的BF們 ，感謝你(妳)們一直都在，有你(妳)們的關心加油與支持，是我強大的後盾，帶著大家的力量和勇氣往目標前進。」

至於外傳畢書盡簽約索尼音樂，對此，索尼華語部總經理許惟援證實：「索尼音樂很榮幸有這個機會和Bii 展開合作，他是一位很優秀的音樂人，我們共同努力，接下來很快就會讓大家聽到他的作品。」