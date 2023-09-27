有「小王力宏」稱號的香港男星李治廷，日前和任達華、陳小春、熊黛林等明星，一起拍攝警匪劇《守誠者》，而他也和陳小春拍出好交情，之前在抖音分享挑戰爆紅的「五隻螞蟻搬大米」，兩人狀態強烈對比引起熱議。

李治廷月初在抖音分享和陳小春挑戰大陸爆紅的「五隻螞蟻搬大米」，同時用左右手做出動作考反應，不過網友卻把目光放在陳小春的狀態上，「開局我在想這個大爺是誰，過了幾秒反應過來了，是春哥」、「好久沒看到小春，一下就老了的感覺」、「李治廷公開處刑陳小春」、「春哥最近憔悴了」。

陳小春近況引起熱議。（圖／取自李治廷抖音）

不過其實陳小春和李治廷相差20歲，而現已56歲的陳小春，已經算保養不錯了，有網友大讚他老了還是帥、有男人味，認為這是自然老去的痕跡。李治廷是馬來族、阿拉伯裔、華裔混血，因長相神似王力宏，因此有「小王力宏」稱號。

除了外型帥氣以外，李治廷還是畢業於倫敦帝國學院物理系的高材生，曾和范冰冰、林志玲傳過緋聞，今年3月他出席活動時，透露已經結婚，妻子是圈外人，比自己小5歲。