中華女足今晚在杭州亞運與泰國爭奪B組第1，上半場攻勢連連卻欠缺臨門一腳，幸好第36分鐘把握自由球攻勢，讓泰國後衛蓬披倫自擺烏龍，上半場結束中華隊以1比0領先。

中華隊和泰國都已擊敗同組的印度，但中華隊進球數占優，今天不輸泰國就能以B組第1出線，總教練陳曉明微調陣容，首戰攻破印度大門的賴麗琴、蘇育萱都先發上陣。

開賽第14分鐘，中華隊右後衛吳愷晴下底吊中，前鋒李綉琴魚躍頭槌，可惜在對手干擾下頂在邊網。第19分鐘，中華隊發動快速反擊，李綉琴突入右側禁區，把球扣回左腳抽射，可惜被門將蒂法妮擋出。

第36分鐘，中華隊獲得左前場自由球，藍昱絜直接將球開入禁區，蓬披倫出腳解圍卻把球碰進自家大門，中華隊幸運先馳得點。第44分鐘，李綉琴右側禁區起腳可惜打中門楣，補時階段泰國小角度射門，被中華隊門神蔡明容出掌格檔，球改變方向打中門楣彈出，讓中華隊保住半場領先局面。