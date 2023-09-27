高雄市府衛生局公布今日新增41例登革熱確診個案，為今年度新高，評估感染源為台南有12例、社區群聚衍生24例、單點新增5例，高雄目前累計確診449例。副局長潘炤穎表示，未來2周是防疫關鍵時期，已啟動「市場防疫專案」，要在中秋節前夕加強防疫。

衛生局表示，新增的41例登革熱個案中，有12例感染源可能來自台南，分別在茄萣區5例、大寮、燕巢、三民、鳥松、橋頭、鳳山、岡山各有1例；社區群聚感染衍生24例，分別在鼓山有8例，三民、鹽埕及左營各有3例，阿蓮2例，小港、新興、鳳山、大寮、路竹各1例；單點新增5例來自鳳山2例，三民、苓雅及左營各1例。

潘炤穎說明，高雄登革熱疫情，因入秋涼爽氣候條件有助於病媒蚊孳生，現正處於攀升階段且即將進入高峰，預估未來兩週為防疫關鍵時期，已針對疫情發生區域進行孳生源檢查及噴藥滅蚊，提醒出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀，應盡速就醫並告知醫師旅遊、活動史。

另外，配合將到來的中秋節，民眾前往市場採買需求增加，市府防疫團隊啟動「市場防疫專案」，針對人潮眾多市場加強巡查並噴藥，防止市場爆發大規模群聚，民眾戶外烤肉避免前往疫情發生區域，且要做好防蚊措施。