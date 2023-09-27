女星梓梓（董梓甯）擁有甜美臉蛋、迷人電眼加上傲人E級美胸，有「真人版娜美」的封號，而本身就是職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」應援隊長的她，同時也是女團「伊梓帆」的隊長，舉手投足散發性感魅力，受到大批網友喜愛；近日她曬出熱舞片段，事後才發現褲子拉鍊越開越大，吸引2萬網友朝聖。

梓梓昨（26日）在社群上傳一段COVER影片，表示：「志效這首新歌叫Killin’ me good，中文是 - 你征服我了，看完你們會發現我褲子的拉鍊越開越大，你們也該被我征服了吧？」影片中梓梓穿著短版掛脖上衣，平口領洩渾圓北半球，下半身搭一件超短熱褲，跳舞時大洩春光，仔細看會發現褲子的側開拉鍊開了，在跳舞過程中越來越往下，但幸好沒有掉下來。

影片獲得2萬人按讚，男星KID開玩笑：「我剛剛以為妳是為了中秋節要穿粽子裝」，大批網友也留言：「我已被征服的體無完膚」、「不可能不被征服啊」、「早就被妳征服了！哈哈力道夠大拉鍊才會掉下來，跳舞超讚」、「拉鍊真的好可惡」、「愛了」、「梓哥最近出場率很高要準備搶婚了」、「最後是要做什麼、做什麼」、「抱歉…真的焦點不在拉鍊上面」、「正到一個不行」、「辣一個醒腦了」、「斬男又斬女太香了」。

熱愛跳舞的梓梓YouTube頻道大多是COVER舞蹈影片，為此她特別找場地、舞者，並搭配妝髮，對於影片呈現效果非常用心。