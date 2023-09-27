林口長庚醫院中醫專家出席馬來西亞中醫臨床醫療國際研討會，分享專業知識與技能。前排左起：馬來西亞同善醫院溫子進醫師、林口長庚中醫部副部主任陳星諭醫師、中醫部楊賢鴻教授、中醫部陳俊良教授、馬來西亞中醫總會刑益騰總會長。(林口長庚醫院提供)

2023臺灣馬來西亞中醫臨床醫療國際研討會圓滿落幕，雙方期待有更多的交流活動，以促進中醫藥的共同發展。(林口長庚醫院提供)

林口長庚紀念醫院今表示，台灣中藥製劑外銷世界的量能原平均約10億台幣，因外銷專用許可證的清冠一號濃縮顆粒劑，使得2022年到2023年中藥外銷的產能增加了20至30％，是臺灣中醫帶動中藥產業發展的一個很成功範例。疫情趨緩後臺灣趁勝追擊，9月17至19日於馬來西亞展開中醫藥實質交流活動，由衛生福利部中醫藥司指導，林口長庚紀念醫院主辦，達到促進臺灣與馬來西亞之間的中醫藥知識分享，強化雙方醫師的專業經驗交流，並引領臺灣中藥產業的參與。

林口長庚紀念醫院中醫部計畫主持人陳俊良表示，臺灣與馬來西亞傳統醫藥交流非常密切，2020年到2022年因為新冠肺炎疫情影響，只能改以試訊方式舉辦中醫臨床醫療研討會，分享中醫藥治療疾病及用藥方式。很高興今年恢復正常舉辦，為中醫藥的國際合作開啟新的大門，也為患者提供更多高品質的中醫療服務，達到雙贏目的。

衛生福利部中醫藥司司長黃怡超致詞時也表示，此次活動是臺灣中醫藥國際交流的一個重要里程碑，它將有助於加強臺灣與馬來西亞的中醫藥合作，推動臺灣中醫藥在國際醫療領域的發展。

黃怡超強調，臺灣的醫療制度是中西醫雙軌並行，中醫已經納入全民健康保險，2019年立法院三讀通過中醫藥發展法並由總統公佈實施，確立了中醫藥永續發展及增進全民健康福祉的政策方針。隨著中醫藥發展法的立法，也正加緊腳步建構更完善的中醫醫療及照顧體系。

此次中醫臨床醫療國際研討會分為「中醫臨床應用交流會」及「中醫臨床病例實作交流工作坊」兩部份。前者規劃以中西醫癌症患者加強照護整合方案、從中西醫的觀點談脂肪肝及早期糖尿病的防治、和新冠肺炎及其後遺症的中醫治療等三大主題，由林口長庚紀念醫院和馬來西亞的中醫師主講，分享案例治療心得。

中醫臨床病例實作交流工作坊則規劃下肢傷科手法介紹與示範、慢性腎臟病中醫治療案例討論，及高齡中西醫整合治療案例討論三大主題，提供中醫診療技術的示範和推拿的實際操作，以及濃縮中藥的基本知識和應用。

林口長庚紀念醫院表示，活動也邀請當地中藥廠商加入，向他們展示臺灣最新的中藥產品、說明中藥濃縮製劑的製程，強調濃縮中藥製劑的品質、臨床療效和潛力，鼓勵雙方建立更緊密的合作關係。

林口長庚紀念醫院多位中醫權威專家包括楊賢鴻教授、陳俊良教授、陳星諭副部主任、楊宗憲主任、魏禎瑩主治醫師等均親自出席活動，期待未來雙方有更多的交流活動，以促進中醫藥的共同發展。