蘋果前首席設計師Jony Ive曾催生多款蘋果經典商品，被稱為「最像賈伯斯的人」。外媒驚爆，這位傳奇設計大師正與引領全球生成式AI風潮的OpenAI創辦人暨執行長Sam Altman商討打造一款新的AI硬體裝置。

熱愛蘋果簡約時尚設計風格的果粉們或許要準備存錢了！據科技新聞網站《The Information》引述消息人士報導，Jony Ive與Sam Altman一直在討論AI時代的新硬體可能的樣貌，但目前仍不清楚這款裝置為何，以及兩人是否決定要製造。

報導中指出，日本軟體銀行執行長孫正義也參與了某些方面的討論。不過他是否會繼續參與其中，目前仍不清楚。

OpenAI與軟體銀行都沒有立即回應媒體的置評請求。記者也無法聯繫到Jony Ive進行評論。

蘋果聯合創辦人賈伯斯生前曾稱Jony Ive是自己的「靈魂之友」，更是公司內唯一的「精神伴侶」，幫助了蘋果從破產邊緣復活。如今果粉熟知的經典產品，從iMac到iPod，iPhone等，都有Jony Ive的身影。不過他在2019年告別工作了近30年的老東家，另立門戶。