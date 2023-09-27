許淑華鼓勵仁愛鄉災民勇敢向前看，努力重建家園。南投縣政府提供

許淑華一一跟卡努風災家園受創災民致意問候。南投縣政府提供

卡努颱風重創南投縣仁愛鄉，縣府審定148戶、412萬元災害救助金，27日由縣長許淑華親自前往仁愛鄉公所核發給災民，除了親赴現場領取災民外，其餘則由鄉長江子信或村幹事代表領取後轉交。

縣長許淑華跟受災戶一一問候，忍不住再為災民抱屈指出，原民會承諾受災原住民每戶1萬元的資格從寬認定，以及受災承租林地納入現金救助等問題，中央至今尚無明確回應或具體作法，所以她要再度災民發聲，期盼中央權責單位，能秉持多位中央層峰下鄉勘災時宣示的「從速、從優、從寬」三大原則落實執行，讓受災民眾的殷殷企盼真正獲得實現。

許淑華說，今天發出的148戶救助金中，有13戶屬於受限法規，雖不符資格，卻有實際需求的受災戶，另有財團法人賑災基金會核發68萬元給24戶62人安遷賑助，12戶淹水救助，共計發出412萬元，希望暫時緩解受災戶目前面臨的生活問題。

許淑華也表示，縣府在卡努風災後共接受到各界捐款了4600萬元，除了用在像這次13戶邊緣弱勢受災戶的救助金，也會用在補助受災鄉親水塔、農機具、工寮等等的復建上，務求將捐款用在刀口上，發揮出最大的效用。

許淑華也對卡努颱風災情傳出後，從最基層的村長到鄉公所、代表會、縣議會都極力協助受災民眾及縣政府、公路總局、國軍弟兄，在最短時間搶通受阻的道路、協助災民清理家園、安置危險區或家園破損的災民，大家的辛苦、努力與付出，表達最深的感動與感恩。