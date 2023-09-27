日本發生了一起痛毆同居人致死的案件，千葉縣柏市末廣町一名24歲女子斎藤瑞希慘遭小她2歲的同居人痛毆20分鐘，然後就這樣放任重傷的斎藤在住所裡面，直到昏迷不醒。發現闖禍後，小松報警將斎藤送醫不治遂自首。日本警方表示，齋藤瑞希全身都有瘀傷，包括臉部和頸部。

據日本《朝日電視台》26日報導，兇嫌小松魁人主動向警方自首，在隨後接受檢調人員問訊時，小松表示，他多次看到齋藤在做出「危險的事情」後崩潰，他說，「我想讓她醒來。我想讓她回到原來的女朋友。」他表示大約在本月10日清晨過後，他開始對齊藤女士的臉部和其他部位毆打了大約20分鐘。

日本《富士新聞網》訪問了一些認識小松的舊識：「他嘴不好，但他是個好人」 小松之前工作過的餐廳的前同事：「因為他友善又有魅力，是受人喜歡的類型。」

據稱，犯罪嫌疑人小松的紋身和穿著名牌商品很引人注目，開著賓士名車。附近的住戶也常常看到2個人一起開車外出。

而被害人齋藤瑞希的朋友透露，齋藤近一個月最近的發文次數來逐漸減少，而他的朋友1週前給他發的1條訊息沒有標記為已讀，也沒有收到回應。