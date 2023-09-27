根據遠見雜誌最新「遠見縣市總體暨永續競爭力調查」，台南市在總體競爭力拿下全台第2，更榮登「治理永續」全台龍頭寶座，在六都當中進步最多。遠見雜誌特別指出，「治理永續」指標代表政府治理效能，拿下第1名可說是年度「政府效能首善之城」。

值得一提的是，台南也是「地方財政」全台最績優及較去年進步最多的縣市。市長黃偉哲表示，一個城市的進步，需要大家一起動手，不能淪為政治口水戰的任意批評，這次調查是第三方媒體所做，並沒有政黨傾向，對於調查評鑑結果，有肯定之處，市府團隊表示感謝，不足落後部分，市府團隊也會檢討並努力改進。

此次調查九大面向中，台南市在地方財政面向獲得全國第1；台南市政府指出，黃偉哲上任後堅持財政紀律，並持續招商引資帶動經濟發展及創造優質就業機會，今年上半年促參招商成果累積達75億元，是地方政府第1名。此外，台南作為文化古都，在「教育與文化」面向獲得全國第2，較去年進步1名，在該面向細項指標「圖書資訊借閱率」表現更是全台最優。