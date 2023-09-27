農業專家「Linbay好油」林裕紘因踢爆巴西進口雞蛋爭議遭恐嚇，媒體人黃揚明在臉書爆，Linbay好油電子郵箱遭盜用，被駭客冒名寄信到總統府和幾個地檢署、法務部等機關，宣稱已放炸彈等內容。媒體人謝寒冰今(27日)在《大新聞大爆卦》節目直言，只要是跟綠營有關的，怎麼樣也查得到；至於誰去恐嚇Linbay好油？這輩子都抓不到。總統府被恐嚇放炸彈是多嚴重的事？但綠營態度根本沒打算去查，這才叫自導自演。

總統府26日上午接獲炸彈威脅的恐嚇電子郵件，行政院長陳建仁27日上午回應，昨晚政府已經第一時間向警方報案，請檢調單位盡速查明真相。

「Linbay好油從頭到尾只批評農業的問題，他沒有批評政治的問題！」謝寒冰表示，也只不過是因為他批評了現在的農業政策，特別是陳吉仲上台以後，結果他就被變成藍營了？現在綠營這邊根本沒有人在關心林裕紘發生什麼事，也不會去想說林裕紘遭受到多大的壓力，其實他們很希望：最好林裕紘你從此以後就不敢再發言！林裕紘算是這幾年比較有知名度的農業專家，如果連他都被嚇到不敢講話了，以後還有誰敢講話？

針對遭冒名放炸彈一事，主持人馬千惠提到，不只Linbay好油，在場的黃揚明也被冒名。「這很正常！這都是一系列的系統戰，誰在幹這些事情？」謝寒冰指出，不客氣地講，就算不是民進黨自己指使的，也是他們側翼在搞的事！這很明顯，擺在眼前就是這樣。陳建仁講說：我們努力以三個月為目標，「三你個頭啦，你不會去查的！相信我！」他根本不會去查的，也不關心這件事，到最後跟你講，委內瑞拉轉到南極去了。

「查不到，這樣就好啦！但只要是跟他們有關的，怎麼樣也查得到！」謝寒冰強調，先不管Linbay好油的事，他畢竟是民間人士。總統府被恐嚇放炸彈，這是多嚴重的事？這是不是應該所有的機關都要動起來？正常的情況，應該要開國安會議的！數位部唐鳳也要參加，不要說沒關係，這是你負責的範疇，告訴說怎麼樣把這個人抓出來。甚至國安局、調查局都要出動，正常是這樣，可是為什麼他們一副好像沒什麼事的樣子？

謝寒冰直言，因為他沒打算要去查！他們也知道，這個也不會真的放炸彈，「什麼叫自導自演？這才叫自導自演吶！」他要告訴你：我們也是受害者！他的目的就是這樣子而已。「所以我很明白地告訴大家：誰去恐嚇Linbay好油？抓不到，這輩子都抓不到！」