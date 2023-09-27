蘇宗怡主持的《地球黃金線》推出2023購車風向球大調查。（TVBS提供）

蘇宗怡主持的TVBS《地球黃金線》推出「購車風向球」大調查專題，有愛車狂人稱號的藝人沈玉琳對台灣人平均購車預算直逼120萬，感到很驚訝，幽默表示：「百萬已經不是名車，是國民車。」

愛車成痴的沈玉琳透露剛出社會時，向當時的老闆娘買過一台中古車，最後實在受不了前車主留下的車內味道，所以留下慘痛經驗。現在沈玉琳對於要價超過1000萬的Mercedes-AMG G 63，也沒考慮過買中古車，他搞笑說：「我就不喜歡別人用過的，我要All New。」

同樣讓購車族陷入選擇困難的還有「純電動車 VS.燃油車」，購車風向球本次調查未來5年內，民眾選擇購買純電動車意願，只有36％考慮購買，顯示觀望的人居多，主要原因還是擔心充電不方便。

已經入手Porsche Taycan 4S的沈玉琳表示不意外，因為里程焦慮目前仍無解，但大扭力的誘惑還是讓他無法抗拒，幽默的說：「因為紅燈轉綠燈，總是要第一嘛，因為第二的感覺就不好。」

而購入BMW i4超過1年的蘇宗怡，也不否認必須慎重考量充電問題，才能好好享受純電動車帶來的樂趣與便利性，同時透露自己特別喜歡替愛車充電的時間，「我覺得人也同時在充電，是一個療癒放鬆的空檔。」認為把原本漫長的充電等待時間，換個角度思考，反而是讓自己得到一個喘息的時間和空間。