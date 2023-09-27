2024總統大選競爭激烈，近期多家民調顯示，民進黨參選人賴清德雖仍居第一，但已出現下滑趨勢；國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲互有領先，或多或少有微幅上升。前立委郭正亮指出，侯友宜選舉的問題是「太客氣、太老實」，訪美行獲得明顯的成功，卻沒有轉換成競選的聲量，侯應該跳出來親自攻擊賴清德的兩岸論述，引發綠營強力反擊，再拋出「戰爭與和平」的議題；此外，郭也舉「2025非核家園」為例，指出蔡英文有因此引發反核的運動，雖然政策確定會跳票，但至今環團都支持綠營，而侯友宜是把政見當成學術議題，這是最大的差別。

郭正亮今(27日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴清德的民調因巴西蛋弊案下降，侯友宜訪美有得分，柯文哲碰上新竹市長高虹安的爭議也有被減分，所以有民調顯示侯友宜仍是最低，實在是有些詭異。

郭正亮指出，賴清德訪美沒有取得任何成果，但從出發到回來的鋪陳，都在降低台獨金孫的味道，這一點有成功，賴的民調那陣子也飆高到40%以上。而「侯友宜訪美是明顯成功」，許多兩岸人士、台美關係人士都認同，但侯回到台灣之後卻沒有轉換為聲量，沒有開記者會、沒有批評賴清德的論述，「選舉一直太客氣、太老實」。

郭正亮強調，侯友宜應該要跳出來說，訪美的經驗顯示侯就是美國更相信的候選人，比賴清德更安全，並開始攻擊賴沒有和平策略、避戰策略，由侯友宜親自攻擊賴清德的論述，才能成為選舉的議題，而且會打到民進黨的核心，綠營一定會出動全力回擊，若侯講這些話能引起賴陣營反撲，就能讓雙方的兩岸路線差異更明顯，民眾也能聽懂，接下來侯才能丟出「戰爭與和平」的議題。

郭正亮也提到少子化的國安危機，侯友宜針對此議題提出「第三胎補助100萬」，這也太老實了，台灣沒有多少人會生到第三胎，但侯就認為提政見要負責任；郭指出，如果侯友宜是拋出「第二胎補助100萬」，一定會引起議題，因為很多人會有意願生第二胎，選舉就是要引起運動、爭論，就算當選之後因為經濟不好，只能先補助60萬，大家也會很高興，至少他有在做了。

郭正亮舉例，就像是蔡英文的「2025非核家園」政策，到現在核電還占比8%以上，徹底跳票，但是支持綠電、環保議題的人也是在幫蔡英文鼓掌，認為沒有蔡英文就走不到現在的狀況，這就是有引起一個運動，但侯友宜是把政見當成學術議題在討論，而不是把政策當運動在推動，這就是最大差別，要引起年輕人對政策的嚮往，當選之後人家也會看到他有努力，又不是會完全不做。

蔡正元也爆料，他有在國民黨的立法委員群組問一模一樣的問題，現在國民黨是在選舉，提出政策的目的是要拉票，不是假裝已經在執政。