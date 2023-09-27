屏東明揚國際廠房發生大火，奪去多名消防員與員工性命，並造成百人受傷，行政院長陳建仁23日視察現場後，肯定屏東縣長周春米「妳指揮得很棒」。前立委蔡正元質疑，陳建仁身為行政院長，到場不把重點放在關心傷亡及消防弟兄，反而急著稱讚周春米，直酸他是「無能難波萬」。

陳建仁23日視察火災現場當天表示，今日經濟部長王美花、環境部部長有下來瞭解狀況。「謝謝縣長，妳指揮得很棒！也對所有傷患照顧得很好。我們當然很難過那麼多的弟兄，有四位弟兄過世，我們希望未來能夠從優撫卹，對家屬給他最好幫忙，傷者希望能早日康復。謝謝縣長！」

「無能難波萬！」蔡正元26日在臉書發文質疑，陳建仁到場第一時間急讚周春米「妳指揮得很棒！」不關心傷亡？不關心消防弟兄？

網友表示「果然顏色不同！用詞就不同」、「矯情世界聞名」、「先看看是藍還是綠，再決定説什麽…」、「比布袋戲偶還像傀儡」。