針對明揚屏東廠爆炸案，屏縣府查出廠區放逾管制量30倍的過氧化物，且其來有自，但又稱因明揚非列為危險物品工廠，所以消防局只能檢查其消防安全設備，因此之前無法查到違法儲放，對此，經濟部加工出口區管理處則稱，「跟誰申請，就誰做查核」，雙方疑在究責踢皮球。而近日就有一份最新的民調指出，對於明揚大火被爆出廠房違禁品問題，屏東縣府與經濟部挨批互推責任P，有64％的網友認為是「屏東縣長周春米」的責任最大，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》27日對於「明揚大火被爆出廠房違禁品問題，屏東縣府與經濟部挨批互推責任，請問你認為誰的責任大？」進行網路民調，截至27日晚間21時止，已有2.1萬人參與投票，有64％的網友認為是「屏東縣長周春米」、有13％的網友認為是「經濟部長王美花」、有10％的網友認為是「行政院長陳建仁」、有14％的網友認為「無法判斷」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「三位都要負責，公司老闆也要負責」、「每個都要負最大責任…因為他們官官相護」、「選前勤政清廉愛鄉土，選後官官相護真貪腐。責任不分大小，一起下台最好」、「屏東縣長和消防局長，應該下台負責！」、「都有責任，答案以上皆是！」。