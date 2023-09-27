近日杭州亞運是體育新聞熱門話題，接下來要迎接中秋連假和雙十連假，為了讓熱愛體育的小朋友連假期間也能動起來，台灣運動文創、中華民國迷你足球協會合力推出「Baby Sports 寶貝運動會」，10月7日到8日雙十連假期間於台北花博爭艷館登場。

台灣運動文創、中華民國迷你足球協會聯手推出「Baby Sports 寶貝運動會」，和Empower Taipei合作，在台北花博園區一發表就受到熱烈關注，更選在10月7日至8日於台北花博爭艷館盛大推出，讓4到10歲小朋友接觸足球、籃球、網球、田徑、桌球、羽球、高爾夫球等奧運競賽項目，現場更有專業的指導員、教練陪同小朋友們操作玩樂，一起玩運動、學運動、愛上運動。

台灣運動文創透露，「Baby Sports 寶貝運動會」推出每日限量30份的運動護照，持有這本運動護照除了活動現場7大運動項目都可以嘗試之外，更可以體驗WORKUTE AI 健身小精靈、身體素養評測、體智能探索、運動自媒體攝影棚，即時觀察小朋友的身體素養，推薦適合的運動項目，並拍攝影片提供檔案直接帶回家。

中華民國迷你足球協會祕書長張武業表示，幼童身體素養評測方面希望透過「跑」、「運動力」、「上半身控制」、「下半身控制」、「平衡與穩定」等5大類動作，透過「寶貝運動會」提供的多樣性運動，幫助了解參與的小朋友各種運動能力指標。