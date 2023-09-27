儘管交通法規日趨嚴格，路上仍可看到貪圖方便違規的駕駛。就有一名騎士，目擊前方汽車趁著等紅燈時，把垃圾扔出車外，他立刻採取一舉動，讓網友大讚，直呼汽車駕駛踢到鐵板。

一名機車騎士在YouTube《wowtchout - 地圖型行車影像分享平台》投稿，表示自己本月16日在台北市路上騎車時，看到前方汽車竟隨手就將垃圾扔出車外。透過影片可以看到，騎士停等紅燈時，左右看了一下，接下來就聽到東西落地聲，轉回前方一看，本來什麼都沒有的路面上，竟然無端多出一個寶特瓶，汽車駕駛則是緩緩把車窗搖上，兇手是誰一目瞭然。

騎士看不過去，當場上前撿起寶特瓶，並敲了敲車窗，當汽車駕駛搖下車窗時，騎士隨即把寶特瓶「還給」汽車駕駛，對方則是頗為不滿地看了騎士一眼，嘴中念念有詞。

影片上傳後，觀看次數超過30萬，網友紛紛留言：「2023年了竟然還能在台北市看到這種亂丟垃圾的駕駛」、「四輪猴子踢到鐵板囉」、「讚，這社會需要更多原PO這種人」、「窗戶搖下來那臉有夠好笑」、「垃圾要丟回垃圾桶，很正確」、「超沒水準」、「看到車內猴子不爽，我就放心了」，但也有部分人反對原PO作法：「今天車裡面如果是棒球隊你就G了」、「亂丟垃圾直接檢舉就好，還有錢拿，這行為很傻」、「為了出氣，你自己也違規跨越雙黃線了」。

原PO則補充，最後這名汽車駕駛，仍然找到機會把垃圾丟到車外，但距離太遠沒能錄到。